Calciomercato Juventus, il mediano ha scelto la sua prossima destinazione e non vede altri colori: vuole solo il bianconero.

Calciomercato Juventus, la decisione finale di Locatleli sembra avere già una destinazione certa per il proprio futuro. Il mediano azzurro vuole solo la Vecchia Signora tanto che l’altra squadra interessata sta già guardando altrove, interessandosi su altri profili. Nulla da fare per la squadra londinese che sembra essersi, definitivamente, rassegnata dall’idea di chiudere per il giovane regista ormai ex Sassuolo.

Calciomercato Juventus, vuole solo i bianconeri | Addio alle inglesi

Operazione che costerà ai bianconeri 40 milioni di euro. Certamente non pochi ma per un ragazzo che sta già dimostrando molto è una cifra più che giustificabile. Locatelli prenderà quindi la titolarità nel centrocampo di Allegri diventando, così, il nuovo regista della Vecchia Signora. Già cercato da Pirlo la scorsa stagione ora Locatelli diventerà solida realtà. Non è un caso che il nazionale azzurra sia il primo obiettivo che i bianconeri vogliono chiudere dopo l’europeo.