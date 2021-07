Calciomercato Juventus, con l’acquisto di Locatelli la società bianconera rinuncerebbe all’altro mediano seguito da tempo.

Calciomercato Juventus, Locatelli è ad un passo dal vestire la maglia bianconera. Con l’acquisto del centrocampista azzurro del Sassuolo, la Vecchia Signora acquista – di fatto – un nuovo regista per Allegri. Una soluzione a centrocampo che in tal senso escluderebbe un altro colpo, che sembrava fino a ieri molto vicino alla sponde bianconere. Stiamo parlando di Aouar del Lione, il francese era un profilo molto seguito ma che verrà lasciato perdere, qualora appunto, come sembra, si affondasse il colpo su Locatelli del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, Locatelli esclude l’altro mediano | Cosa succede

Aouar adesso sarebbe molto vicino a vestire la maglia dell’Arsenal, gli inglesi stanno facendo pressing sul centrocampista e questa “esclusione” dei bianconeri potrebbe stendergli il cosiddetto tappeto rosso affinché si concluda la trattativa. Giocatore molto importante dal punto di vista tecnico, ora, il francese è sempre più vicino alla Premier League.