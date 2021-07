By

Calciomercato Juventus, a giorni deciderà il suo futuro fra tre uniche soluzioni. Il Barcellona lo mette alle strette.

Calciomercato Juventus, il futuro di Miralem Pjanic sembra deciso. Il Barcellona lo mette alle porte e lo “obbliga” a scegliere fra tre possibili soluzioni. Le due big inglesi, Chelsea e Arsenal e il gradito (almeno dal giocatore) ritorno in bianconero. Un futuro che sembra però lontano dalle sponde blaugrana. Il bosniaco ora è ad un bivio, o l’esperienza in Premier League o la scelta di ritorno in bianconero, alla Juventus.

Calciomercato Juventus, il suo futuro è deciso | Le uniche tre soluzioni

Le indiscrezioni dalla Spagna continuano ad insistere sull’addio di Pjanic, dal portale spagnolo “Sport”, parlano di come il Barcellona abbia invitato il giocatore ex Juventus a trovarsi una nuova squadra in vista, proprio, dell’inizio della prossima stagione.