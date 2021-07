Calciomercato Juventus, il futuro di Locatelli sembra sempre di più a tinte bianconere. Arrivano le conferme dai Bookmaker inglesi.

Calciomercato Juventus, Locatelli in bianconero sembra cosa ormai fatta. La conferma arriva anche dai Bookmaker inglesi che danno l’arrivo del centrocampista azzurro quasi certo. Stando infatti al portale ‘Oddschanger.com’ la società bianconera è decisamente in vantaggio rispetto alle concorrenti inglesi per l’ingaggio del mediano del Sassuolo. Infatti le quote per Locatelli sembra vertere tutte in direzione Torino. Leggermente defilate le big inglesi, Arsenal prima poi seguita dal Liverpool.

Calciomercato Juventus, futuro Locatelli | La conferma dei bookie inglesi

Operazione che andrebbe avanti già diverso tempo e che avrebbe già la volontà del giocatore almeno da un anno. Sembra infatti che il benestare di Locatelli sia arrivo già nella scorsa stagione, quando a chiederlo come rinforzo fu proprio Pirlo. Ora con Allegri le possibilità si sono alzate drasticamente e la Vecchia Signora si appresta a chiudere il primo, vero, obiettivo stagionale.