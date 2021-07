Calciomercato Juventus, Euro 2020 lo conferma: è indispensabile

Ci sono dei calciatori che per forza di cose saranno protagonisti del calciomercato estivo della Juventus.

L’Europeo che si avvia alla conclusione ha fatto sì che fossero scoperti dei nuovi talenti magari da seguire o ingaggiare, ma il torneo ha anche dato la certezza alla società bianconera di avere una rosa già molto competitiva, pieni di campioni che si sono messi in luce in questa vetrina. C’è soprattutto un giocatore che sta sfoderando delle prestazioni davvero straordinarie e risponde al nome di Giorgio Chiellini. È lui uno dei trascinatori dell’Italia di Mancini verso la finale di Wembley. Dopo aver annullato avversari del calibro di Lukaku e Morata adesso dovrà cercare anche di frenare un altro grandissimo bomber come l’inglese Harry Kane.

