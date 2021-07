Calciomercato Juventus, Allegri vuole un fantasista per la sua nuova rosa e c’è già un nome preciso. 20 milioni o scambio.

Calciomercato Juventus, il “nuovo” allenatore Massimiliano Allegri ha chiesto una garanzia alla dirigenza, un fantasista capace di fare la differenza fra centrocampo e attacco. Un giocatore dalle doti tecniche notevoli capace di dialogare perfettamente con gli attaccanti. In questo senso le strade sembrano portate tutte ad Isco, in uscita dal Real Madrid con un solo anno ancora di contratto. Lo spagnolo è un profilo molto caldo in ottica bianconera e ci sarebbe già il prezzo. 20 milioni per garantirsi un giocatore decisamente importante dal palmares completo ma che non sembra più far parte del progetto blancos, ormai, verso la rifondazione. Isco potrebbe arrivare anche tramite uno scambio.

Calciomercato Juventus, Allegri ottiene il fantasista | 20 milioni sul piatto

Sul piatto, infatti, potrebbe finirci Federico Bernardeschi, in uscita dalla squadra bianconera che potrebbe, quindi, venire utilizzato come contropartita tecnica per lo spagnolo. Il prezzo del cartellino di Isco si aggirerebbe invece intorno ai 20 milioni, cifra decisamente accessibile al club bianconero che avrebbe così un fantasista autentico.