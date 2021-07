Calciomercato Juventus, tutti lo vogliono: anche l’Everton

Il calciomercato della Juventus sta per decollare: a breve dovrebbero arrivare i primi colpi ufficiali dei bianconeri.

Ormai siamo arrivati alla prima decina del mese di luglio e ancora non è stato messo a segno nessun acquisto. Ma non c’è assolutamente da preoccuparsi perché il mercato è lungo e la dirigenza sta lavorando sodo per portare a Torino gli obiettivi prefissati. Quei giocatori che serviranno a Massimiliano Allegri per iniziare a costruire un nuovo ciclo vincente sulla panchina bianconera. Sono davvero tanti i nomi che circolano ormai da settimane come possibile innesti per una Juventus che non fa mistero di voler puntare in alto.

