Calciomercato Juventus, si allontana il rinnovo di Dybala

Calciomercato Juventus, si starebbe allontanando il rinnovo di Paulo Dybala: ecco le ultime notizie sull’argentino

Ancora a Torino, Paulo Dybala, non è rientrato. Ma è ormai davvero solamente questione di giorni, poi l’argentino rientrerà alla base e si metterà a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Ed è proprio il tecnico livornese a spingere verso un rinnovo di contratto: Max, sulla Joya, ci conta eccome. E vuole puntare tutto su di lui nella seconda esperienza sulla panchina bianconera.

Le trattative si sono bloccate da un po’ di tempo. L’accordo, mai raggiunto, non è facile da trovare. Dybala vorrebbe un contratto da almeno 10 milioni di euro, ma la Juve non sembra disposta ad arrivare alle cifre richieste. Serviranno modi corretti e soprattutto non sarà un’operazione pronta a chiudersi. Serve il tempo necessario affinché tutti gli incastri vadano per il verso giusto.

