Calciomercato Juventus, i tifosi contro la società | “Cambiate obiettivi”

Calciomercato Juventus, i tifosi contro la società per le possibili scelte in attacco: “Cambiate obiettivi” è il grido sui social

La Juventus in questo momento è sicura solamente di un nome in attacco: quello di Alvaro Morata, visto che la società bianconera ha da poco ufficializzato il rinnovo del prestito per un’altra stagione dopo l’accordo trovato con l’Atletico Madrid.

Per il resto, né Ronaldo e nemmeno Dybala sono certi di giocare per Massimiliano Allegri l’anno prossimo. Il centravanti portoghese ancora non ha sciolto le riserve, anche se, nelle ultime settimane, sembra esserci stato un avvicinamento. L’argentino invece va in scadenza il prossimo anno e la Juventus, qualora non riuscisse a trovare un accordo per il rinnovo, sarebbe costretta a venderlo per non rischiare di perderlo a parametro zero. Intanto, però, si cerca anche una quarta punta in grado di andare a completare il reparto. Ma i nomi che circolano in questo momento non piacciono ai tifosi bianconeri.

Calciomercato Juventus, i tifosi contro la società

Il quotidiano gratuito Leggo infatti, parla di un interessamento bianconero nei confronti di Petagna del Napoli e Pinamonti dell’Inter. Due calciatori che non stimolano per niente l’interesse dei tifosi e che desiderano, soprattutto, un elemento in grado di fare la differenza per tornare a vincere immediatamente in Italia e per cercare ovviamente l’assalto alla prossima Champions League.

“Cambiate obiettivi” si legge sui social. I commenti sono tutti dello stesso tenore. Il cuore dei tifosi non è riscaldato né da Petagna e nemmeno da Pinamonti. Due buoni calciatori, senza dubbio, ma per puntare davvero in alto serve sicuramente altro.