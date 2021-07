Calciomercato Juventus, a lungo cercato dalla società bianconera ma quale sarà il futuro del bomber polacco? Risponde Longoria.

Calciomercato Juventus, a lungo cercato dalla società bianconera, Milik è il nome che nella scorsa stagione si è sentito più volte accostato alla Vecchia Signora, due stagioni fa molto richiesto da Sarri, ora, il Polacco è in Francia, al Marsiglia. Nonostante il suo passaggio in Ligue 1 le possibilità di prelevarlo dal campionato francese sono, comunque, alta data la clausola accessibile con cui il giocatore si è legato al club Marsiglia. Ma Milik andrà alla Juvnetus? A tal proposito ha risposto il presidente Longoria.

Milik alla Juventus? Calciomercato | Risponde il presidente del Marsiglia

Un giocatore che farebbe di certo comodo ad Allegri che ha chiesto alla società un altro attaccante da poter affiancare sia a CR7 ma soprattutto a Dybala, l’argentino sarà la forza in più su cui ripartite. Milik in questo senso potrebbe essere ideale per entrambi, caratteristiche perfette data la dinamicità e le impostazione da attaccante moderno. Come riporta la ‘Tuttomercatoweb’ è stata tempestiva la risposta del presidente Longoria sul futuro del suo giocatore, ecco le sue parole: “Ho sempre detto di non avere la sfera di cristallo e non posso prevedere il futuro. Ma ora Milik è un giocatore dell’OM ed è molto coinvolto nel progetto. Lo ringrazio per non essere andato a Euro 2020“.