Antonio Conte esalta due giocatori della Juventus | “Sono i migliori”

Juventus, parole al miele di Antonio Conte all’indirizzo di due calciatori bianconeri. Ecco quanto dichiarato dall’ex Inter

Attualmente senza squadra, dopo aver deciso di lasciare l’Inter al termine della passata stagione, l’ex allenatore della Juventus Antonio Conte ha rilasciato un’intervista a quotidiano “The Telegraph“, nella quale, tra i vari argomenti toccati, ha parlato anche del cammino degli azzurri di Roberto Mancini: Conte ha risposto anche ad alcune domande relative a Chiellini, Bonucci e Chiesa, che si stanno mettendo in mostra a suon di prestazioni esaltanti, contribuendo all’exploit internazionale dell’Italia.

Parole non banali quelle dell’ex capitano bianconero, che conosce molto bene i due difensori, avendoli allenati per 3 anni, contribuendo a consolidare quella difesa che è stata considerata la “BBC”. Chi meglio di Conte conosce la forza, la tenacia e l’esperienza di Chiellini e Bonucci, che stanno impressionando tutti gli addetti ai lavori.

Conte su Chiellini, Bonucci e Chiesa: ecco le sue parole

Le parole di Conte: “Sono due difensori centrali incredibili. Attualmente e in questi Europei sono i migliori difensori. Chiellini sa benissimo che la sua carriera finirà tra qualche anno e per questo ora è sempre concentrato. Sa che questa potrebbe essere l’ultima occasione importante della sua carriera per trionfare con la Nazionale. Credo che insieme a Leo siano i difensori più forti degli Europei. Hanno l’esperienza giusta per affrontare questo tipo di partite e la giusta personalità».

Su Chiesa: “È forte nell’uno contro uno, ha buone qualità con il sinistro e con il destro, è bravo tecnicamente ed è anche forte fisicamente. Un ottimo giocatore e sicuramente potrebbe giocare per una squadra importante anche in Inghilterra. È forte anche fisicamente».