Calciomercato Juventus, c’è da cedere qualcuno a centrocampo

Il calciomercato della Juventus per adesso ha visto gli sforzi della dirigenza bianconera concentrati soprattutto sulla linea di centrocampo.

Dove i bianconeri hanno da tempo fissato il loro obiettivo, vale a dire Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è attualmente impegnato con la nazionale, questa sera sarà protagonista con l’Italia contro l’Inghilterra. Un rinforzo di spessore possibile per Allegri, con le parti che si incontreranno nella prossima settimana per cercare di trovare una intesa. Se davvero arriverà a Torino, a quel punto poi il club bianconero dovrà cercare di spingere per arrivare ad una cessione. Chi sarà il centrocampista a partire?

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri

LEGGI ANCHE —>Juventus, è casting per l’attacco: la preferenza del bomber

Calciomercato Juventus, difficoltà per cedere Ramsey

I bianconeri vedono in cima alla lista delle loro partenze Aaron Ramsey. Il gallese non ha brillato nei suoi due anni italiani, non è riuscito mai ad avere continuità di rendimento visti anche i ripetuti infortuni. Per lui si parla da tempo di un possibile ritorno in Premier League, ma il suo ingaggio alto sembra spegnere sul nascere ogni possibile trattativa. Per questo motivo, come spiega la Gazzetta dello Sport, non si esclude anche che possa partire qualche altro elemento. Rabiot o McKennie, ad esempio, anche se per loro una partenza potrebbe arrivare solamente di fronte ad una grande offerta. Allegri infatti li reputa importanti nello scacchiere tattico della sua Juventus.