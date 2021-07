Il calciomercato della Juventus adesso è davvero pronto a decollare dopo la conclusione degli Europei che hanno visto il trionfo dell’Italia.

La società bianconera sa benissimo quali sono gli obiettivi da portare a casa per rinforzare la squadra di Allegri. E da oggi in poi sicuramente proverà ad accelerare per portare a Torino gli innesti tanto richiesti dal tecnico. Chiamato al posto di Pirlo per aprire un nuovo ciclo vincente, il livornese attende rinforzi praticamente in tutti i reparti del campo. Elementi funzionali alle sue idee di calcio. E specie a centrocampo dovrebbero arrivare dei nuovi volti.

