Calciomercato Juventus, sfuma l’obiettivo: giocherà nella Liga

A lungo è stato indicato come uno dei possibili colpi del calciomercato della Juventus. L’obiettivo però è ufficialmente sfumato nella serata di ieri.

Per molte settimane Rodrigo De Paul è stato accostato alla squadra bianconera. Le sue ultime stagioni con la maglia dell’Udinese sono state in crescendo, il centrocampista ora è un calciatore completo, che sa impostare e difendere, realizzare reti importanti. Qualità che lo hanno portato inevitabilmente al salto in una big. Che però non sarà la Juventus.

