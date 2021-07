Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per i bianconeri | Arriva subito

Calciomercato Juventus, potrebbe ritornare di moda un profilo che è d’interesse già da alcune stagioni. Il francese piace ad Allegri.

Calciomercato Juventus, bianconeri attenti ai possibili colpi esteri. Il caso Dembele appare ancora un’incognita. Il francese, proprio come Griezmann, è sul mercato e potrebbe, per il club catalano, essere un’opportunità per fare cassa. Esterno offensivo decisamente tecnico e rapido, Dembele è il profilo in grado di far fare la differenza. Per caratteristiche tecniche, inoltre, si sposerebbe alla grande con le idee tattiche del nuovo mister Allegri. Operazione che faciliterebbe il suo passaggio qualora uno fra Dybala e Cristiano Ronaldo decidesse di andarsene.

Nonostante l’aumento di capitale, le risorse finanziarie dei bianconeri sarebbero comunque limitate sui colpi in entrata. Non ci saranno cessioni obbligate ma dovrà esserci un equilibrio finanziario, proprio per questo motivo, i grandi colpi in entrata saranno accessibili solo di fronte ad altrettante importanti cessioni. Come dicevamo poc’anzi, il futuro di Dybala così come quello di CR7, appaiono tutt’altro che certificati. Entrambi i giocatori potrebbero lasciare i bianconeri e migrare all’estero. In caso di addio di uno dei due, la dirigenza potrà muoversi anche su profili dal blasone importante, uno di questi è proprio il francese del Barcellona Dembele.