Calciomercato Juventus, il futuro di Bernardeschi in bianconero è ad un bivio: ci sarebbero due soluzioni praticabili per l’esterno.

Calciomercato Juventus, il futuro di Federico Bernardeschi, appena laureatosi campione d’Europa con l’Italia, sarebbe ad un bivio. Nonostante il buon rendimento all’europeo, il futuro in bianconero non è ancora definito, anzi, è tutto da decidersi. Due eventualità per l’esterno ex Fiorentina, la prima sarebbe quella del possibile rinnovo, con un prolungamento del contratto, tanto dipenderà dal volere di Allegri, l’altra, inesorabilmente, la cessione. Bernardeschi va in scadenza e la Juventus vorrebbe evitare di perderlo a zero.

Calciomercato Juventus, futuro Bernardeschi | Doppia eventualità

Un cerchio che si restringe. Il futuro dell’esterno, ora, ha solo due eventualità. La prima, appunto, l’addio dalla squadra bianconera. Come dicevamo poc’anzi, la dirigenza della Vecchia Signora vorrebbe evitare l’eventualità di perdere l’esterno azzurro a zero, indi, se non venisse rinnovato, la cessione in questa sessione estiva sarebbe certificata (offerta congrua permettendo).