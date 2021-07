Calciomercato Juventus, richiesta troppo alta: l’affare non si farà

Si avvicina il momento del raduno e a breve il calciomercato della Juventus dovrebbe avere una accelerazione.

Il gruppo di Massimiliano Allegri inizierà a lavorare sul campo senza i nazionali e senza quei rinforzi che in ogni caso arriveranno nelle prossime settimane. La volontà della dirigenza del resto è chiara ed è quella di allestire una rosa competitiva sia in Italia che in Europa. Per questo motivo arriveranno a Torino elementi in grado di elevare il tasso tecnico della squadra. Tuttavia si deve pur sempre fare i conti con il bilancio ed è per questo motivo che alcuni calciatori difficilmente li vedremo la prossima stagione con la maglia bianconera addosso.

