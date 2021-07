Calciomercato Juventus, Pogba avrebbe scelto il suo futuro. Il francese se ne andrà dal Manchester United e lo farà tramite uno scambio.

Calciomercato Juventus, una beffa per i bianconeri. Pogba avrebbe scelto il suo futuro e non sarebbe di ritorno in Italia, in Serie A. Stando infatti a quanto viene riportato su ‘Calciomercatoweb.it’ il centrocampista francese avrebbe scelto la sua prossima destinazione europea, si tratta del Psg dove il Polpo continuerebbe il suo percorso crescita. I parigini avrebbero già il possibile accordo con la stella francese e con i dirigenti del Manchester United. Le spese “folli” dello sceicco non sembrano placarsi. Per arrivare a Pogba, il Psg, offrirebbe il cartellino di Mauro Icardi ormai sempre più vicino all’addio.

Calciomercato Juventus, Pogba addio con scambio | C’è l’accordo

Scambio che, inesorabilmente, befferebbe la Vecchia Signora doppiamente. Sia Icardi che Pogba erano infatti due obiettivi concreti sul mercato bianconero ma questa nuova, possibile, operazione chiuderebbe – definitivamente – le fantasie dei tifosi. Pogba avrebbe già acconsentito infatti al passaggio in Francia, sua terra natia. Il Psg sta costruendo uno squadrone pronto a vincere la Champions League, traguardo che manca ancora in bacheca, nonostante la conquista della finale due stagioni fa.