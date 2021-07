Calciomercato Juventus, un suo pupillo ancora prima di diventare bianconero. Sarri chiede il centrale bianconero per la sua Lazio.

Calciomercato Juventus, Maurizio Sarri nuovo allenatore della Lazio farebbe mercato in casa bianconera. La richiesta del nuovo mister azzurro sarebbe di rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. L’ex allenatore della Juventus avrebbe identificato come possibile rinforzo un suo ex pallino difensivo, già ai tempi dell’Empoli, Rugani fu protagonista proprio con Sarri, nella squadra toscana e data la situazione di Daniele di ritorno in bianconero ma con probabile cessione, la situazione potrebbe facilitare la richiesta del tecnico.

Calciomercato Juventus, Sarri chiede il bianconero | C’è una novità

Ma la decisione finale spetterà alla Juventus. Il giocatore è tornato dal prestito con il Cagliari e vorrebbe rimanere in bianconero. Proprio la squadra bianconera avrà l’ultimatum sulla decisione ma in caso di cessione Sarri avrebbe già fatto sapere il suo interesse per averlo in rosa alla Lazio.