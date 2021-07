Juventus, Allegri sta studiando la sua nuova rosa. Tanti giocatori e tante possibili varianti, soprattutto offensive.

Juventus, anche in questa stagione la rosa sarà ampia, tanti giocatori da dover gestire nei migliori dei modi ma soprattutto giovani da valorizzare. Allegri studia la sua nuova rosa a disposizione e pensa ad importanti novità tattiche, in specie, offensive. Proprio così, il “nuovo” tecnico dovrà saper creare il giusto equilibrio fra i suoi attaccanti. Da Cristiano Ronaldo, possibile prima punta, a Dybala esterno, così come Chiesa dietro l’unica punta. Questi alcuni dei piani che potrebbero essere attuati durante il corso della stagione prossima, ormai imminente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri chiede il bianconero | C’è una novità

Juventus, Allegri testa la sua nuova rosa | Rivoluzione tattica

Il tecnico toscano avrà modo di gestire al meglio i giovani a disposizione. Consapevole dell’esplosione di Chiesa, uno dei protagonisti della vittoria dell’europeo azzurro, Allegri potrebbe dargli più spazio offensivo spostandolo – eventualmente -, come già abbiamo visto fare da Mancini, più centrale dietro la prima punta. Ma con Chiesa, ci sarà da gestire anche Dybala. L’argentino infatti potrebbe, all’eventualità, spostarsi come esterno, come già aveva fatto nelle stagioni scorse alla guida del tecnico livornese.