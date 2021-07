Juventus, la gioia di Del Piero | L’esultanza è virale – VIDEO

Juventus, la gioia di Del Piero: l’esultanza per la vittoria degli azzurri all’Europeo diventa virale. Ecco il video del capitano

Lui ha vinto tutto. Ma davvero. Sia con la maglia della Juventus sia con quella della Nazionale. E la sua esultanza ha già fatto il giro del web, diventando ben presto virale. Il capitano, Alessandro Del Piero, nel momento in cui Donnarumma ha parato il rigore di Sancho e ci ha regalato l’Europeo, è scoppiato in lacrime.

Si è inginocchiato il numero 10. Davanti allo schermo gigante dello studio televisivo dove stava commentando la finale degli azzurri. Una gioia improvvisa ed esplosa immediatamente. Lui a differenza anche di Donnarumma, aveva capito subito che la parata sarebbe bastata per portare a casa la Coppa.

Juventus, il video dell’esultanza di Del Piero

Tutti si aspettano prima o poi che Del Piero possa entrare in società. Dopo aver girato il Mondo calciando alla fine della sua lunga e vincente storia juventina qualche pallone qua e la, si è dedicato al commento delle gare. Ma la sua esperienza potrebbe servire dentro una società che nessuno conosce come lui. Intanto si gode il momento. Stupendo. Emozionante. Per il futuro se ne riparlerà. Forse a breve o forse no. Ma un ritorno è davvero sognato da tutti. Aspettando quella chiamata da parte di Agnelli che per il momento non è arrivata.