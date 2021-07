Calciomercato Juventus, scambio Barcellona-Atletico | Doppia beffa

Calciomercato Juventus, doppia beffa dalla Spagna: i due club preparano lo cambio. Entrambi erano stati accostati al bianconero

Durante la prima fase degli Europei soprattutto, entrambi erano stati accostati diverse volte al bianconero. Anche perché non si conosceva il destino di Cristiano Ronaldo – che giorno dopo giorno appare sempre più vicino alla Juventus – e soprattutto non si sapeva su quali elementi, lì a centrocampo, Massimiliano Allegri avrebbe deciso di puntare. Le cose poi sono cambiate, e adesso, quella che sembrava una possibile doppia trattativa per la Juve, profuma (puzza) di una doppia beffa.

A svelare i piani di Atletico Madrid e Barcellona, questa mattina, in prima pagina, ci pensa il quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo”. Una trattativa che vede interessati i due club che sarebbero pronti allo scambio: che farebbe felice Koeman da una parte e Simeone dall’altra. Se così fosse, come detto, sarebbe una vera e propria beffa per Allegri.

