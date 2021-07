Calciomercato Juventus, i bianconeri salutano con tanto di foto, i giocatori in arrivo alla J Medical ma un tag non è passato inosservato.

Calciomercato Juventus, molti bianconeri stamattina si sono presentati al J Medical, con tanto di foto di rito. Fra questi anche i giocatori di ritorno dal prestito. Ma un piccolo particolare non è passato inosservato ai tanti tifosi. Infatti sotto la foto di Pjaca, probabilmente erroneamente, la società bianconera ha taggato Miralem Pjanc, ex centrocampista bianconero ora al Barcellona che, stando alle ultime notizie di mercato, potrebbe tornare in prestito.

Calciomercato Juventus, errore o rivelazione? | L’indizio social

Dopo la segnalazione di alcuni tifosi che nei commenti si domandavano il perché di quel tag, il social bianconero ha rimediato all’errore e adesso il tag corrisponde – realmente – a Pjaca. Un errore sicuramente ma che ha già alimentato le fantasie dei supporter che adesso si aspettano il cosiddetto #comeback del bosniaco.

In bianconero Pjanic ha lasciato bei ricordi e Allegri farebbe carte false per riaverlo. C’è da dire che la dirigenza ha altri obiettivi in testa (in questo momento) ma ci posso, realmente, la possibilità di prelevarlo in prestito più che un pensierino verrà fatto. La verità che il colpo numero uno in lista, in questo momento, continua a rimanere Locatelli. Nei prossimi giorni si potrebbe smuovere definitivamente la trattativa.