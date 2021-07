Calciomercato Juventus, dal portale spagnolo annunciano una nuova possibile squadra per Chiellini, capitano bianconero.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘elgoldigital.com’, annunciano di un possibile affare estero per il capitano della Juventus e della nazionale italiana con cui ha appena vinto l’europeo. Si parla infatti di un interesse sentito di Simeone nei confronti di Giorgio Chiellini. Proprio il Cholo avrebbe identificato il centrale bianconero come l’esperienza necessaria da avere nella propria squadra. Proprio adesso che Chiellini stava aspettando la sua Juventus per il possibile rinnovo di un altro anno di contratto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, questione secondo portiere: la situazione

Calciomercato Juventus, addio Chiellini | L’annuncio dalla Spagna

Uno dei protagonisti dell’europeo appena vinto è stato proprio Giorgio Chiellini. Titolare inamovibile e capitano, Chiellini ha saputo farsi trovare pronto in più occasioni, regalando prestazioni importanti nelle partite cruciali. Un elemento d’esperienza notevole ma anche di tanto sacrificio. Chiellini è il giocatore che Simeone vorrebbe là dietro per il suo Atletico Madrid. Difficile ma non impossibile, anche perché il capitano bianconero vuole continuare alla Juventus, ma per il momento nulla si è ancora mosso.