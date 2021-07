Calciomercato Juventus, la decisione è stata presa, il giocatore è sicuro del suo destino. A breve l’incontro con la dirigenza.

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala è deciso più che mai a continuare la sua avventura in bianconero. Una sentenza sul suo futuro. Lui si vede molto bene a Torino e vorrebbe poter continuare per tanto tempo. Dello stesso discorso è la dirigenza bianconera che darebbe alla Joya un ruolo importante e assolutamente centrale nel progetto. Destini incrociati e pronti a dare il via ad una nuova avventura. La Joya vedrà la dirigenza nella prossima settimana per capire come rinnovare il suo contratto.

Calciomercato Juventus, incontrerà la dirigenza | Decisione presa

Come riportato dal giornalista Giovanni Albanese su Twitter, Dybala e la Juventus si incontreranno presto. Le sue volontà, come dicevamo poc’anzi, sono quelle di rimanere ancora in bianconero per lungo tempo. La stessa volontà è della società bianconera che vorrebbe poter prolungare il suo contratto. Una base di accordo che va oltre la cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni annui.