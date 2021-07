Calciomercato Juventus, doppio confronto con vista sul rinnovo

Calciomercato Juventus, doppio confronto in questi giorni con vista sul rinnovo. La situazione comincia a delinearsi

Ieri è ufficialmente partita la stagione della Juventus. Ieri, dopo oltre due anni, si sono rivisti alla Continassa Allegri e i suoi uomini. Un ritorno importante all’interno del club bianconero: Allegri è una garanzia tecnica. E anche per i calciatori, sapere di tornare a lavorare con il tecnico che per cinque anni consecutivi ha vinto lo scudetto è qualcosa di sicuramente stimolante.

Ne sa qualcosa Paulo Dybala, che ieri ha rivisto Allegri: un primo incontro, sul campo, che secondo quanto riportato da calciomercato.it nei prossimi giorni ci sarà anche nell’ufficio del tecnico. La Joya probabilmente sarà un perno della squadra del livornese. Un elemento insostituibile per tornare a vincere.

Calciomercato Juventus, dopo Allegri incontro con la società

Subito dopo ci dovrebbe essere il tanto atteso incontro con la società. Sì, finalmente si parlerà del rinnovo: un contratto, quello del calciatore argentino, che scade nel giugno del 2022 e che deve per forza di cose essere rinnovato per non rischiare di perderlo a zero. Ma, soprattutto, per non rischiare di perdere un elemento che tecnicamente può fare la differenza. Com’è stato, senza dubbio, in alcuni frangenti particolati con Allegri in panchina.

I dubbi adesso comunque sono pochi. Il rinnovo sembra davvero vicino. Un matrimonio, quello tra Dybala e la Juventus, che continuerà anche in futuro.