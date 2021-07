Calciomercato Juventus, richiamato dal prestito: vestirà il bianconero

Il calciomercato della Juventus è in una vera fase di evoluzione, con la rosa bianconera di Allegri che prenderà forma nelle prossime settimane.

Il tecnico bianconero attende decisamente rinforzi nel corso delle prossime settimane. Per vincere lo scudetto e per essere competitivi anche in Champions League occorre avere un organico ampio e competitivo in tutti i reparti. Siamo arrivati alla metà di luglio e la tifoseria si attende qualche grande colpo. Nel frattempo però si continua a guardare soprattutto al futuro, con alcuni innesti che stanno dimostrando la lungimiranza della dirigenza.

