Calciomercato Juventus, niente Lazio | Futuro in Spagna: colpo da 4 milioni

Calciomercato Juventus, la destinazione più probabile resta la Liga: a 4 milioni di euro si chiude l’affare.

Sebbene l’entourage di Daniele Rugani abbia a più riprese esternato il proprio desiderio di restare alla Juventus per giocarsi le sue chances, il difensore non è considerata una priorità dal club bianconero, e a fronte di un’offerta congrua potrebbe partire. Nelle scorse ore si è parlato di un interessamento della Lazio per l’ex Cagliari, con Maurizio Sarri che spingerebbe per ricongiungersi con quel difensore che ha contribuito a lanciare in Serie A con la maglia dell’Empoli.

Tuttavia, secondo quanto riferito da il “Sussidiario.net“, il club più vicino al difensore è il Betis Siviglia, alla ricerca di un profilo d’esperienza con il quale puntellare il proprio reparto, e che potrebbe decidere di virare su Rugani per incrementare il tasso d’esperienza della propria rosa.