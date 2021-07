Calciomercato Juventus, futuro Demiral: cosa dicono i bookmaker

Continuano ad accumularsi i rumors di calciomercato in casa Juventus. Non solo per quanto riguarda i nuovi arrivi ma anche riguardo le cessioni.

Se infatti da un lato il tecnico Massimiliano Allegri attende delle buone notizie da parte della dirigenza sugli innesti che serviranno a rinforzare la squadra, dall’altro ci sono degli elementi la cui esperienza a Torino potrebbe presto giungere al termine. Tra gli elementi che potrebbero cambiare casacca durante quest’estate c’è Merih Demiral, reduce dagli Europei con la Turchia e da una stagione nella quale ha trovato poco spazio, chiuso dai “big” De Ligt, Bonucci e Chiellini. Se arrivasse l’offerta giusta, la Juventus non direbbe di no alla sua cessione.

