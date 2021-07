Calciomercato Juventus, Icardi è convinto della sua decisione, ora Leonardo è spiazzato e dovrà trovare una soluzione.

Calciomercato Juventus, Icardi con un passato da capitano dell’Inter dove ha saputo mettersi in luce per tutte le sue doti da autentico bomber d’area, nel suo presente al Psg, nonostante qualche ottima prestazione, non ha saputo comunque riconfermarsi ai livelli sperati. Il feeling con il calcio italiano era qualcosa di speciale, a tal punto da fargli venire voglia di ritornarci già dalla prossima stagione. Motivo in più per credere che il futuro di Icardi ripartirà – nuovamente – dalla Serie A. La Juventus, in tal senso, la squadra che, proprio in Serie A, è stata più vicina all’attaccante argentino.

Calciomercato Juventus, Icardi ha deciso | Leonardo spiazzato

E proprio in bianconero vorrebbe finirci Icardi, che a Torino troverebbe la squadra capace di dargli le aspettative richieste. Inoltre immaginarsi il bomber al fianco di Cristiano Ronaldo o del connazionale argentino Paulo Dybala, è una suggestione decisamente importante da pensare anche in Champions League, laddove Icardi con il Psg è andato vicino al traguardo, perso poi in finale contro il Bayern Monaco.