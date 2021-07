Calciomercato Juventus, super offerta per il giovane bomber del Borussia Dortmund destinato a diventare un fuoriclasse.

Calciomercato Juventus, Haaland è fra i giovani bomber più importanti in circolazione, destinato, insieme a Mbappé, a diventare uno dei fenomeni più importanti in circolazione. L’attaccante del Borussia Dortmund è, ovviamente, fra i più richiesti dai big club. Ancora giovanissimo ma dal record unico. Capace di andare in rete ad ogni occasioni utile. Un giocatore a cui non si azzardano i paragoni, non è un caso che, come dicevamo poc’anzi, lui e Mbappé vengano paragonati già a Messi e Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, follia Haaland | Offerta da 150 milioni

Visto l’importante paragone con i due, forse, più importanti record men dell’intera storia del calcio, anche il prezzo non è differente. Il Chelsea neo campione d’Europa, avrebbe pronta un’offerta mostruosa per i tedeschi. 150 milioni di euro per garantirsi le prestazioni del bomber norvegese. Un tesoretto indispensabile vista, anche, la giovanissima età e il margine di crescita che avrà Haaland. Il Chelsea del patron Abramovich vuole regalarsi il bomber del futuro e sarebbe pronta a follie.