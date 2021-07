Calciomercato Juventus, l’operazione col mediano si complica rischiando, addirittura, di saltare. Rifiutata l’offerta dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, ora l’operazione per Locatelli rischia di saltare definitivamente. Il futuro del mediano del Sassuolo, che inizialmente sembrava sempre più vicino alla società bianconera, ora potrebbe non essere più così certificato. Nonostante le volontà di Manuel Locatelli di sposare il bianconero, il Sassuolo non avrebbe accettato la prima offerta proposta dalla Juventus e adesso l’inserimento dell’Arsenal di Arteta spaventa la dirigenza della Vecchia Signora. Lo comunica il giornalista Paolo Bargiggia, molto attivo sul calciomercato, sul proprio sito ufficiale.

Calciomercato Juventus, salta tutto: “Proposta rifiutata”

Locatelli è quindi ad un vero e proprio rebus sul futuro. Per quanto le volontà del mediano siano quelle di vestire la maglia della Juventus, il suo attuale club, il Sassuolo avrebbe accettato, invece, la proposta dell’Arsenal. Nulla è però ancora definitivo. Qualora l’offerta dei bianconeri venisse modificata andando più in contro alle richieste dei neroverdi, la trattativa potrebbe riaprirsi. Ma per il momento quel “no” risuona anche fra i tifosi che si aspettavo Locatelli come prossimo, anzi, come primo acquisto della nuova stagione.