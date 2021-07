Juventus, il messaggio ironico di Bonucci e Chiellini dalle vacanze

C’è una Juventus che ha iniziato a sudare sul campo ma anche una Juventus che ha appena iniziato le sue vacanze.

Ci sono infatti degli elementi della rosa di Allegri che non si trovano in ritiro visto che sono stati impegnati con gli Europei e la Copa America. Per loro qualche giorno di meritata vacanza, sopratutto per gli azzurri che sono stati impegnati fino allo scorso 11 luglio a Euro 2020 portato a casa uno straordinario trionfo. Dunque ancora qualche giorno di relax per Bernardeschi, Chiesa, Bonucci e Chiellini (attualmente svincolato ma con un futuro che dovrebbe essere ancora bianconero) prima di rituffarsi nel calcio giocato.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri