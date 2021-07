Juventus, trionfo in Champions League: cosa dicono i bookmaker

La Juventus sarà una delle quattro squadre italiane a partecipare alla prossima combattuta edizione della Champions League.

Riuscire a partecipare al prestigioso torneo internazionale, che garantisce anche degli introiti importanti a livelli economico, non è stato semplice. Nella passata stagione Pirlo e i suoi ragazzi sono riusciti a centrare l’obiettivo solamente all’ultima giornata. Ora insieme a Inter, Atalanta e Milan darà la caccia al trofeo, pur sapendo che ci sono squadre senz’altro più attrezzate per il trionfo finale. Come ad esempio il Psg, che sta continuando a rinforzarsi con elementi come Sergio Ramos e Donnarumma, tanto per fare due nomi.

