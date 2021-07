Calciomercato Juventus, le possibili strategie per ogni reparto

Il calciomercato della Juventus ancora deve decollare: superata la metà di luglio ancora i tifosi aspettano colpi importanti.

C’è ancora tempo per la dirigenza bianconera, che non ha fretta di chiudere le trattative. Individuati gli obiettivi per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri, si cercheranno le migliori formule per portare a casa nuovi elementi a Torino perché bisogna pur sempre guardare anche al bilancio. Di sicuro però gli innesti serviranno a dare nuova linfa ad una squadra che non fa mistero di voler puntare davvero in alto. Ma cosa serve a questa Juventus?

