Calciomercato Juventus, la dirigenza sembra aver deciso. Gli ottimi risultati in allenamento la prova definitiva. Si vola verso il rinnovo.

Calciomercato Juventus, dopo gli ottimi risultati in allenamento, la dirigenza è proiettata ad unica soluzione, trovare un compromesso e rinnovare il contratto di Paulo Dybala che potrebbe, dunque, diventare il fulcro dell’attacco del presente bianconero. Dybala è stato fuori parecchio tempo nella precedente stagione, quest’anno sembra essersi ripreso al massimo e pronto a fare la differenza fin da subito. Allegri è convinto che puntare nuovamente sulla Joya sia la soluzione ideale. Motivo in più se ad affiancarlo ci sarà, nuovamente, Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, a fine mese il rinnovo | Vertice decisivo

Il contratto della Joya è in scadenza nel 2022, le volontà da parte della dirigenza sono, ovviamente, proiettate verso il rinnovo. A fine mese ci sarà quindi un vertice decisivo tra la dirigenza e l’entourage di Paulo Dybala per chiudere definitivamente la questione rinnovo. L’attaccante argentino è nuovamente il fulcro del progetto Juventus ma più concretamente la pedina tecnica ideale da avere in fase offensiva. Allegri ha già studiato un piano tattico per poter far convincere la Joya con gli altri elementi a disposizione, sempre se non dovesse anche arrivare la punta tanto desiderata.