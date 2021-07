Calciomercato Juventus, Icardi è ancora molto in voga nell’ambiente bianconero. Un possibile scambio la pista più percorribile.

Calciomercato Juventus, i bianconeri non hanno mai abbandonato la pista Icardi, anzi, il bomber argentino piace molto ad Allegri e potrebbe essere il nuovo attaccante ideale da affiancare a Dybala, altro giocatore su cui la società bianconera vuole puntare tutto. Futuro indirizzato a Torino, città che Icardi vuole a tutti i costi soprattutto il ritorno in Serie A. Ma il suo stipendio, per ora, il vero vincolo. Icardi percepisce 9 milioni e la Juventus potrebbe garantire un esborso economico simile soltanto grazie ad uno scambio importante.

Icardi alla Juventus. Calciomercato | Scambio a sorpresa

Ed è indubbio pensare che il “sacrifico” in questione potrebbe proprio rappresentare Cristiano Ronaldo. Il portoghese verso il rientro a Torino, avrebbe accolto la volontà di continuare ancora in bianconero fino alla fine del suo naturale contratto, giugno 2022. Ma ora il suo destino potrebbe radicalmente cambiare, soprattutto se il Psg dovesse perdere Mbappé, sempre più vicino al Real Madrid. L’acquisto di Sergio Ramos da parte dei francesi potrebbe convincere la stella portoghese ad accettare il passaggio a Parigi ma come dicevamo poc’anzi, finché nella rosa parigina sarà presente il bomber francese, difficilmente si avanzerà un esborso simile, anche perché lo spazio per CR7 sarebbe limitato.