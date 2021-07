Il calciomercato della Juventus sarà senz’altro l’argomento più dibattuto dalla tifoseria sotto l’ombrellone.

La società bianconera in queste settimane è impegnata a definire le strategie in vista del prossimo campionato. L’allenatore Allegri attende rinforzi praticamente in tutte le zone del campo e la dirigenza farà il possibile per accontentare le sue richieste. Molto però dipenderà da quel che avverrà in attacco, dove le percentuali di permanenza di Ronaldo in bianconero sono di molto cresciute nel corso delle ultime settimane. Tuttavia non si esclude nemmeno che il portoghese alla fine possa lasciare Torino. Nel frattempo c’è chi sarebbe felice di approdare in bianconero.

