Calciomercato Juventus, il brasiliano post operazione dovrà stare fuori almeno un paio di mesi, c’è il sostituto per Allegri.

Calciomercato Juventus, Arthur dovrà stare fuori un paio di mesi a causa dell’infortunio che l’ha costretto all’operazione. Una pedina cruciale del centrocampo di Allegri non sarà quindi disponibile nella prima parte della stagione, motivo che obbliga la società ad andare direttamente sul mercato. Fra i tanti possibili innesti c’è sempre la voglia di andare su vecchi obiettivi, che già nella scora stagione sono stati sondati. Tra i tanti nomi c’è quello di Paredes che potrebbe raffigurare il sostituto ideale per Allegri.

Calciomercato Juventus, scelto il sostituto di Arthur | Colpo a sorpresa

Sarebbe il doppio colpo in mediana per la Juventus di Allegri. Prima Locatelli e poi Paredes. Questo il piano azione della nuova dirigenza. L’infortunio di Arthur un motivo in più per agire nell’immediato. Secondo infatti l’indiscrezione di ‘Repubblica’, la Vecchia Signora sarebbe molto vicina a chiudere la trattativa con il giocatore del Psg che avrebbe, dopo tutti gli acquisti effettuati, anche necessità di cedere qualche esubero.