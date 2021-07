Calciomercato Juventus, il giovane attaccante avrebbe scelto la sua nuova squadra. Trattativa in chiusura.

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi offensivi della squadra bianconera è in chiusura con il Milan di Pioli e avrebbe già acconsentito al suo passaggio in rossonero. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato ‘Calciomercato.it’, che parla di un altro colpo in attacco per il Milan, ormai inarrestabile. Il profilo in questione è Kaio Jorge, giovane attaccante brasiliano che già da un anno è sempre stato vicino alle sponde bianconere. Cercato prima da Paratici e anche da Cherubini, il brasiliano sembra sempre più vicino al passaggio in Serie A.

Calciomercato Juventus, l’attaccante ha detto sì | Trattativa in chiusura

Il giovane brasiliano è una stella in patria e sarebbe pronto a mettersi in mostra anche nel calcio che conta, la Serie A. Giusto Allegri aveva appuntato il suo nome sul taccuino dei possibili nuovi colpi offensivi, ma l’ultima indiscrezione lo vede praticamente pronto per vestire la maglia del Milan. Dopo Giroud la squadra rossonera non sembra arrestarsi e metterebbe a segno un altro colpo importante. Il brasiliano è infatti molto desiderato e adesso la situazione sembra in discesa.