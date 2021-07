By

Calciomercato Juventus, asse caldo con l’Atalanta: doppia operazione in vista per i bianconeri. Che sperano in Paratici

Con l’Atalanta l’asse è davvero caldo. E potrebbe portare ad una doppia operazione tra la Juventus e i nerazzurri. Soprattutto sperando in Paratici, che potrebbe aprire le porte ad una cessione che Agnelli ha in mente di fare per cercare di rifocillare le casse della propria società. Ma andiamo con ordine e partiamo dal principio così da mettere le cose in chiaro.

Da quando è arrivato a Londra, Fabio Paratici, ha cercato soprattutto in Italia quegli elementi in grado di aumentare il livello tecnico della squadra. Dopo Vlahovic ha messo nel mirino Gollini – vicino a trasferirsi in Inghilterra – e anche Romero. Il difensore che lui stesso aveva voluto alla Juventus che poi è andato a giocare a Bergamo. Adesso potrebbe tornare all’attacco.

