Calciomercato Juventus, dopo l’estate, il rinnovo. Accordo trovato. Vuole continuare ancora in bianconero.

Calciomercato Juventus, Allegri avrà la sua difesa, che probabilmente proverà a tre. Chiellini, capitano della Juventus e della nazionale azzurra, dopo le vacanza, tornerà a Torino per firmare il rinnovo e continuare nella sua squadra. Chiellini, Bonucci e De Ligt. Il trittico difensivo per Allegri. Un ottimo triumvirato che grazie ai risultati stagionali rassicura il mister. Chiellini vuole continuare ancora.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pjanic manda segnali | C’è la strategia

Calciomercato Juventus, dopo le vacanze il rinnovo | Accordo trovato

Chiellini, Bonucci e De Ligt. Allegri ha tre titolari inamovibili e quindi non sono escluse sorprese. Il mister potrebbe sfruttare l’ipotesi della difesa a tre per la prossima stagione visto che sono giocatori ancora decisivi. Il capitano Giorgio Chiellini è stato uno dei protagonisti in questo europeo come lo è stato già alla Juventus in tutta la sua storia bianconera. Proprio per questo motivo la Juventus vuole continuare con lui, ancora insieme. Dopo le vacanze il rinnovo di contratto, che lo legherà in bianconero ancora per un’altra stagione.