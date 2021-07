Calciomercato Juventus, l’agente: “Allegri vuole vederlo in ritiro”

Per il calciomercato della Juventus si avvicinano giorni davvero molto caldi, con possibili arrivi ma anche delle partenze.

Ci sono dei giocatori che a breve potrebbero lasciare Torino. Non solo big, elementi – come ad esempio Demiral – in grado di garantire anche un tesoretto da poter magare reinvestire. In casa Juventus ci sono tanti giovani interessanti che per forza di cose dovranno cercare altrove di mettersi in mostra. I bianconeri non possono assicurare spazio e minutaggio, meglio dunque cercare gloria in una serie minore giocando con continuità. In tanti hanno già trovato una nuova sistemazione, il futuro di altri calciatori come Nicolò Fagioli è ancora invece in bilico.

