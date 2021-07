Calciomercato Juventus, la situazione che riguarda Pogba è ormai verso la chiusura. Il Polpo ha scelto per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Pogba è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Gli sceicchi francesi non si fermano e sono pronti ad un ennesimo colpo “pazzo”. Infatti non si limitano solo a Sergio Ramos, adesso il prossimo e, probabilmente, definitivo colpo di mercato sarà il “polpo” Paul Pogba. Come sappiamo il mediano francese è nei desideri dei tifosi bianconeri da diverso tempo. Venduto al Manchester United come una delle più importanti plusvalenze della storia del calciomercato, il Polpo è sempre stato vicino al possibile ritorno ma adesso il suo futuro sembra chiaro.

Calciomercato Juventus, Pogba ha deciso | C’è la strategia

Proprio Paul potrebbe ritrovare la titolarità in Francia, la nazione di nascita. Il Psg in questa stagione ha in obiettivo di vincere tutti i trofei possibili. Motivo in più che fa pensare a Pogba come il colpo decisivo.