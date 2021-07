Juventus, primo test in arrivo: l’avversario e la data

Per la Juventus non è solo tempo di pensare al mercato ma anche di iniziare a pensare ai primi impegni stagionali, le amichevoli che attendono l’undici di Allegri.

C’è tanta voglia di vedere all’opera la squadra, che ovviamente ancora non può contare su molti nazionali ma che sta lavorando sodo per apprendere al meglio le idee di gioco del tecnico. Allegri attende rinforzi, nel frattempo però può contare su un gruppo voglioso di far bene e di guadagnarsi spazio e considerazione. Nel weekend ci sarà il primo impegno sul campo da parte dei bianconeri.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegri

LEGGI ANCHE —>Juventus, è casting per l’attacco: la preferenza del bomber

Juventus, il primo test è contro il Cesena

Ad annunciare l’appuntamento è stato il sito internet ufficiale della Juventus. “Avversario della Prima Squadra maschile, sabato 24 luglio alle 18:00, sarà il Cesena, che milita in Serie C. L’evento si terrà al JTC e, nel rispetto dei protocolli in vigore e data la capienza limitata della struttura, non sarà accessibile al pubblico, ma sarà possibile la presenza di alcuni ospiti invitati e di una rappresentanza dei media. – si legge nella nota – La gara sarà visibile su Juventus Tv a partire dalla mezzanotte di sabato. Per la squadra di Allegri sarà il primo impegno dopo l’inizio della preparazione, che prosegue in questi giorni per arrivare pronti al debutto in campionato, fissato il 22 agosto, alle 18:30, a Udine”. Appuntamento da non perdere dunque per i tifosi bianconeri.