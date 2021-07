Calciomercato Juventus, Griezmann l’ala francese del Barcellona ha svelato i suoi intenti per il futuro e sulla possibile cessione.

Calciomercato Juventus, Griezmann ha fatto chiarezza sul proprio futuro. Il fuoriclasse francese ala del Barcellona ha parlato della sua possibile cessione. Come sappiamo, negli ultimi giorni è schizzata in cima alla suggestioni del fantamercato l’idea di uno scambio con Dybala. Entrambi i giocatori sono stati chiave per il proprio club ma adesso la questione sembra differente per motivi differenti. Griezmann potrebbe rappresentare il sacrifico necessario a favore del bilancio dopo i tanti acquisti offensivi fatti dai blaugrana, mentre Dybala, ancora da definire il suo rinnovo di contratto, rimane in fase di stallo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro CR7 | Squadra insospettabile si fa avanti

Calciomercato Juventus, Griezmann svela il suo futuro | C’è una novità

Il tal senso le parole del francese sono state più che consolatorie nei confronti dei tifosi che sperano nella rinascita di Dybala. Stando infatti all’attaccante, il suo futuro lo vede solo in Spagna possibilmente continuando al Barcellona e se proprio dovesse andarsene, tornerebbe, volentieri, nella sua ex squadra: l’Atletico Madrid di Simeone.