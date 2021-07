Calciomercato Juventus, per i bookmaker è un colpo ancora possibile

Per il calciomercato della Juventus stanno arrivando i giorni più caldi. I tifosi si aspettano al più presto degli acquisti importanti per mister Allegri.

Cosa serve alla Juve per essere una squadra ancor più competitiva? Sicuramente degli innesti praticamente in tutti i reparti. Si cerca un secondo portiere, ma anche dei rinforzi a centrocampo e in attacco. Dove serve anche numericamente una nuova pedina considerati i tanti impegni che attenderanno i bianconeri, sia in Italia che in Europa. Si è parlato molto dell’ipotesi Griezmann nei giorni scorsi, ma il francese non sembra essere una priorità. Anche se è un’opzione sempre possibile.

