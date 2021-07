Calciomercato Juventus, è tempo di cessioni: in due sul piede di partenza

Per il calciomercato della Juventus si avvicina la fase più calda, con la dirigenza impegnata non solo ad acquistare ma anche a cedere degli elementi.

La rosa a disposizione di mister Allegri diventerà sempre più ampia con il rientro di tutti i nazionali impegnati nel corso dell’estate con gli Europei e con la Coppa America. Ma i tifosi si aspettano anche nuovi arrivi, acquisti che possano far compiere un altro salto di qualità alla formazione bianconera. Dunque ci sarà bisogno anche di lasciar partire qualche elemento. Finora la Juventus ha ceduto dei giovani in prestito per consentirgli di trovare più spazio, ora potrebbe arrivare anche qualche altra cessione che potrebbe garantire un tesoretto.

Calciomercato Juventus, ipotesi Verona per Pjaca

Quel che conta in ogni caso è non avere un organico troppo ampio e alleggerire il monte degli ingaggi. Uno rdei prossimi bianconeri in partenza verso altri lidi pare essere Frabotta. Per il laterale sinistro dovrebbe arrivare una nuova esperienza in prestito all’Atalanta come vice-Gosens. Lascerà la Juventus anche Pjaca. L’attaccante croato è nel mirino del Torino ma adesso sembrerebbe essersi fatto avanti anche il Verona per accoglierlo, con la speranza che possa trovare la giusta continuità di rendimento ed essere decisivo in serie A.