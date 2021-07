Calciomercato Juventus, Fiorentina su Chiellini | C’è un annuncio

Calciomercato Juventus, sondaggio Fiorentina per Chiellini: c’è un annuncio che fa chiarezza sul futuro del difensore.

A tenere banco in queste ore in casa Juventus è il futuro di Giorgio Chiellini, con il difensore che attualmente è svincolato e si sta godendo rilassanti giorni di vacanza in compagnia dell’amico Bonucci. Nei prossimi giorni si dovrebbe tenere un summit importante tra l’entourage del calciatore e gli uomini mercato bianconeri, alla ricerca del cosiddetto bandolo della matassa, per trovare un’intesa per il nuovo contratto fino ad oggi solo auspicata.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo dalle Olimpiadi | Pazza idea dell’ultim’ora

E così, almeno per il momento, il centrale si ritrova senza contratto. Nelle ultime ore erano circolate delle voci circa un presunto interessamento della Fiorentina, che avrebbe effettuato alcuni sondaggi esplorativi per capire la disponibilità del difensore. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che un annuncio smentisce quest’indiscrezione rilanciata dalla Spagna in maniera categorica.