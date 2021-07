Calciomercato Juventus, l’obiettivo può sfumare: sta per rinnovare

Il calciomercato della Juventus vede la società bianconera impegnata soprattutto a cercare dei rinforzi per quanto riguarda il reparto offensivo.

Manca davvero pochissimo al ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino, ma ancora non si sono sciolti del tutto i dubbi legati al suo futuro. C’è la convinzione che il calciatore portoghese rimanga ancora alla Juventus per la sua ultima stagione, dall’altro lato però c’è anche la possibilità che arrivi una offerta da parte del Psg che possa convincere il campione a trasferirsi in Francia. Indipendentemente da questo però il club bianconero sta cercando un altro bomber che possa arricchire le soluzioni offensive di Allegri.

Calciomercato Juventus, intesa Vlahovic-Fiorentina per il rinnovo

Per molto tempo si è parlato dell’interesse dei bianconeri per il bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic. Un centravanti che ha dimostrato di essere spietato in area di rigore. Ancora giovanissimo, sarebbe senz’altro un investimento per il futuro, oltre che per il presente. Tuttavia il calciatore difficilmente si muoverà da Firenza, anzi il club viola – come riporta La Nazione – avrebbe messo le basi per il suo rinnovo. Secondo il quotidiano infatti ci sarebbe una intesa di massima con la dirigenza gigliata sia sull’ingaggio (da tre milioni di euro a stagione a salire) sia sull’inserimento di una clausola rescissoria. Accordo vicino insomma per uno dei bomber più in vista della serie A.